Автоконцерн Audi привезет в Россию много новинок в 2020 году

28.12.2019, 20:30, Разное

В 2020 году немецкий автоконцерн Audi намерен вывести на российский рынок сразу несколько новых машин. Прежде всего, речь идёт об электрокарах e-Tron и e-Tron Sportback, дебют которых состоится не раньше лета.
Сотрудники российского офиса отметили, что в период с января по март 2020 года отечественным автолюбителям стоит ожидать появления кроссоверов Q3 Sportback, Q7, спорткаров S-серии, а также универсала A6 Allroad. Чуть позже в продаже появятся модернизированные A4 и A5, а также «заряженные» RS6/RS7 и RS Q8.

Стоит напомнить, что недавно представители немецкого автоконцерна начали приём заказов на модель A6, оснащенную бензиновым и дизельным движком на 190 лошадиных сил. Самые дешевые модификации должны появиться уже в начале 2020 года, а их стоимость не превысит 3,1 миллиона рублей.



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Последнее: В 2020 году немецкий автоконцерн Audi намерен вывести на российский рынок сразу несколько новых машин. Прежде всего, речь идёт об электрокарах e-Tron и e-Tron Sportback, дебют которых состоится не раньше лета. Сотрудники российского офиса отметили, что в период с января по март 2020 года отечественным автолюбителям стоит ожидать появления кроссоверов Q3 Sportback, Q7, спорткаров S-серии, […]

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