Лобода в медном бикини готовится к отдыху зимой с дочерью Евой

28.12.2019, 20:30, Разное

Светлана Лобода готовится отправиться на долгожданный зимний отдых, о чем она пояснила в Instagram. Певица порадовала поклонников фото в медном бикини с дочерью Евой.
На снимке артистка позировала в купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Рядом ее обнимала 8-летняя наследница. «Ещё немного, ещё чуть-чуть», — подписала Лобода эффектную публикацию. Фанаты догадались, что знаменитость намекала на предстоящий отдых возле океана. На это также указывали хэштеги, которые отметила звездная мать. В комментариях под сюжетом подписчики пришли в восторг от стройных форм кумира. Кто-то называл исполнительницу Афродитой, а кто-то просил забрать с собой на море. «Какие хорошие», «Как вы красиво смотритесь вместе», — писали фолловеры, отметив, что дочь блондинки Ева выглядит совсем маленькой.

Под постом Лободы решили отметиться и другие представители шоу-бизнеса, в том числе Игорь Крутой. Композитор поблагодарил певицу за предоставленную возможность оценить ее образ.



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