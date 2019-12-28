Лобода в медном бикини готовится к отдыху зимой с дочерью Евой

Светлана Лобода готовится отправиться на долгожданный зимний отдых, о чем она пояснила в Instagram. Певица порадовала поклонников фото в медном бикини с дочерью Евой.

На снимке артистка позировала в купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Рядом ее обнимала 8-летняя наследница. «Ещё немного, ещё чуть-чуть», — подписала Лобода эффектную публикацию. Фанаты догадались, что знаменитость намекала на предстоящий отдых возле океана. На это также указывали хэштеги, которые отметила звездная мать. В комментариях под сюжетом подписчики пришли в восторг от стройных форм кумира. Кто-то называл исполнительницу Афродитой, а кто-то просил забрать с собой на море. «Какие хорошие», «Как вы красиво смотритесь вместе», — писали фолловеры, отметив, что дочь блондинки Ева выглядит совсем маленькой.

Под постом Лободы решили отметиться и другие представители шоу-бизнеса, в том числе Игорь Крутой. Композитор поблагодарил певицу за предоставленную возможность оценить ее образ.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В 2020 году немецкий автоконцерн Audi намерен вывести на российский рынок сразу несколько новых машин. Прежде всего, речь идёт об электрокарах e-Tron и e-Tron Sportback, дебют которых состоится не раньше лета. Сотрудники российского офиса отметили, что в период с января по март 2020 года отечественным автолюбителям стоит ожидать появления кроссоверов Q3 Sportback, Q7, спорткаров S-серии, […]