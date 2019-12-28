24 Horas — РФ репатриирует своих детей из Сирии, чтобы уберечь их от влияния исламистов

Недавно РФ провела репатриацию из Сирии российских детей, родители которых входили в состав террористической группировки «Исламское государство», передаёт Canal 24 Horas TV. Как отмечается в материале, вернувшись на родину, несовершеннолетние будут расти под защитой от исламского радикализма.

Россия — одна из немногих стран, которые проводят репатриацию семей джихадистов из Сирии, — принимает несовершеннолетних детей боевиков ИГ*. Они возвращаются в Москву для того, чтобы расти под защитой от исламского радикализма и как можно дальше от него.

Это первые российские дети, репатриированные из зоны сирийского конфликта. Они, будучи отпрысками джихадистов из побеждённого ИГ, в конце концов оказались в тюрьмах Дамаска. Однако РФ в этом месяце наконец-то вернула их обратно на родину. Произошло это после кучи формальностей и новаторской программы по возвращению, реализованной по распоряжению президента Путина.

Возглавляет эту инициативу уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

АННА КУЗНЕЦОВА, детский омбудсмен: Им не были предъявлены никакие обвинения.

«Они не виноваты в том, что совершили их родители. Бросить их там — значит оставить их без будущего», — сказала она в интервью каналу TVE.

Положение несовершеннолетних в сирийских тюрьмах действительно ужасное. Ещё хуже, по её словам, обстоят дела в лагере аль-Холь. Там размещены более 40 тысяч детей джихадистов. Многие из них — из европейских стран. Кроме того, многие из них — сироты.

АННА КУЗНЕЦОВА: В аль-Холе мы только провели забор ДНК.

Кузнецова поясняет, что русские вошли туда в сентябре и проверили ДНК 80 детей в надежде получить возможность на их репатриацию. Как она нам сказала, эта процедура в Сирии гораздо более сложная, чем в Ираке, откуда РФ вывезла за два года более 120 детей. Москва также начинала репатриацию матерей, но прекратила эту процедуру из-за опасений, что те могут либо совершить теракты, либо действовать в качестве вербовщиков.

Теперь перед страной стоит вызов: вновь интегрировать возвращённых людей в общество и не допустить их радикализации. Однако, по мнению российской стороны, гораздо опаснее оставлять их в Сирии или Ираке без какого-либо контроля.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



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