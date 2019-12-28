2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений с 1881 года. Об этом 28 декабря сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Средняя температура воздуха в Киеве в 2019 году составила 10,6 °С, что на 2,9 °С выше нормы 7,7 °С. Текущий год в столице стал теплее аномального 2015-го, когда средняя температура составила 10,5 °С.

«Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев», – говорится в сообщении.

Особенно теплым оказался июнь, когда средняя температура воздуха в Киеве составила 23,6 °С. Отмечается, что никогда ранее в декабре температура в Киеве не превышала 15 °С, а 19 декабря 2019 года она составила 15,2 °С.

В течение года было побито более 30 температурных рекордов. Показатели иногда превышали ранее зафиксированные на 2–2,5 °С.

За последние 139 лет средняя температура воздуха в Киеве выросла на 3 °С, что значительно больше, чем на остальном земном шаре, утверждают в обсерватории.

На данный момент температура воздуха в украинской столице такая, как была в конце XIX века в Одессе, в последней же температура такая, как когда-то была в Бухаресте.

В декабре в Киеве зафиксировали уже девять температурных рекордов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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