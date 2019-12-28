Под Челябинском пенсионерки незаконно запустили работу заброшенного ликеро-водочного завода

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинение по делу против трех жительниц региона, которые незаконно запустили производство на заброшенном ликеро-водочном заводе.

По версии следствия, женщины получили доступ на территорию завода в городе Верхнеуральск, на котором в 2001-2016 годах производился алкоголь. При этом, необходимое оборудование осталось в производственных помещениях в исправном состоянии, сообщили в прокуратуре региона.

«В период с ноября 2017 года по март 2018 года была произведена с целью последующего сбыта немаркированная алкогольная продукция под видом водки в общем количестве более 40 тыс. бутылок общей стоимостью свыше 7,1 млн рублей», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, они намеревались произвести еще более 90 тыс. бутылок с алкоголем стоимостью свыше 18,5 млн рублей, однако их деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Ущерб правообладателю оценен в 540 тыс. рублей.

В прокуратуре отметили, что женщины обвиняются по статьям «производство и хранение, а также покушение на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере», «использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок», «незаконное использование чужого товарного знака». Дело направлено в Верхнеуральский районный суд Челябинской области.

По данным интернет-издания 74.ru, одной из фигуранток дела 59 лет, двум другим – по 64 года.

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Последнее: Прокуратура Челябинской области утвердила обвинение по делу против трех жительниц региона, которые незаконно запустили производство на заброшенном ликеро-водочном заводе. По версии следствия, женщины получили доступ на территорию завода в городе Верхнеуральск, на котором в 2001-2016 годах производился алкоголь. При этом, необходимое оборудование осталось в производственных помещениях в исправном состоянии, сообщили в прокуратуре региона. «В период […]