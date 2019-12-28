Королевский эксперт: «Сына Меган Маркл и принца Гарри скроют от общественности в 2020 году»

Ричард Фицуильямс, который является королевским экспертом, склоняется к тому, что Меган Маркл и принц Гарри будут продолжать скрывать своего сына Арчи от общественности в наступающем 2020 году. Своими мыслями он поделился с журналистами издания Express.

Как отметил эксперт, британцы выражают недовольство тем, что принц Гарри и его жена приняли решение оградить сына от общественности. Многие поклонники пары надеются на то, что в 2020 году Арчи будет чаще появляться на официальных мероприятиях вместе со своими родителями, но Ричард Фицуильямс убежден, что этого не будет. На данный момент королевская пара думает о долгосрочной перспективе. Возможно, супруги даже примут решение о переезде на родину Меган Маркл в США. В таком случае, значительно вырастут расходы на обеспечение безопасности членов королевской семьи, а также будет остро стоять вопрос о том, где Арчи будет получать образование.

Королевский эксперт отметил, что Меган Маркл с супругом недовольны тем образом жизни, который у них есть. Они чувствуют постоянное давление, которое можно наглядно увидеть в телевизионном документальном фильме о визите королевской пары в Южную Африку. Поэтому очевидно, что менять свою линию поведения в отношении маленького Арчи экс-актриса и ее супруг не станут.

Ранее эксперты подсчитали, сколько герцогиня Сассекская потратила в 2019 году на свой гардероб. Следует отметить, что расходы, по сравнению с 2018 годом сократились вдвое. Возможно, это связано с появлением на свет ребенка, так как Меган Маркл концентрирует свое внимание на его гардеробе. Супругу принца Гарри часто видели в одной и той же одежде.

В феврале уходящего года Меган Маркл присутствовала на одном из мероприятий в самом дорогом наряде, стоимость которого 90 тысяч долларов. Это было платье в пол пастельного оттенка от бренда Dior, созданное специально для нее.

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Последнее: Ричард Фицуильямс, который является королевским экспертом, склоняется к тому, что Меган Маркл и принц Гарри будут продолжать скрывать своего сына Арчи от общественности в наступающем 2020 году. Своими мыслями он поделился с журналистами издания Express. Как отметил эксперт, британцы выражают недовольство тем, что принц Гарри и его жена приняли решение оградить сына от общественности. Многие […]