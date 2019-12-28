Волочкова села на шпагат с котом в руках: «Растягиваю удовольствие»

28.12.2019, 20:21, Разное

Анастасия Волочкова решила порадовать поклонников в Instagram перед наступлением Нового года. Балерина села на шпагат с котом в руках, а в подписи к фото написала: «Растягиваю удовольствие».
На размещенном кадре балерина позировала перед камерой с любимым домашним животным по имени Лакки. Волочкова в очередной раз продемонстрировала публике фирменную растяжку и гибкость. Знаменитость расположилась возле основания лестницы в своих апартаментах с котом в руках, а на заднем фоне виднелась наряженная ёлка. Также перед танцовщицей на полу лежали шикарные букеты белых роз. Как сказала звезда, накануне она провела завершающую постановку в уходящем году. «Тысяча пригласительных разлетелись за два дня», — поделилась артистка, решив растянуть удовольствие.

Волочкова призналась, что готовится отправиться на отдых к океану, где встретит Новый год. Не так давно балерина села на шпагат в бане.



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