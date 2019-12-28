Поклонники неоднозначно отреагировали на фото Гузеевой в объятиях Нагиева на диване

Лариса Гузеева разместила на странице в Instagram интересное фото с участием Дмитрия Нагиева. Вот только поклонники неоднозначно отреагировали на лежащую на диване в объятиях шоумена телеведущую.

Фанатам не понравилось то, что знаменитость позволила себе вольность, будучи супругой бизнесмена Игоря Бухарова. Пара в браке уже 30 лет. На снимке можно увидеть, как Гузеева решила прилечь на диван в объятия Нагиева. Рядом со звездами расположился Иван Ургант. В подписи к фото российская сваха призвала фолловеров не отправлять ей личные сообщения, а общаться в комментариях. Однако для этого ведущая «Давай поженимся!» выбрала не самый лучший кадр. В последнее время ходят слухи, что в их союзе с предпринимателем не все хорошо, а сама актриса лишь усугубила ситуацию провокационным сюжетом.

В свое время артистка встречалась с Нагиевым, что подписчики не могли ей не припомнить. Коллеги вместе учились в театральном вузе. Реакция публики оказалась неоднозначной. «Между мужчиной и женщиной не может быть дружбы, вы сами об этом кричали в программе!» — заявил один из фанатов. «Как муж такие выпады терпит?» — не мог понять второй.

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