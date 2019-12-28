Индейка раздора: Дэвида Бекхема уличили в обмане

Всю эту неделю в поместье Бэкхемов гремели вечеринки в честь наступившего Рождества и предшествующих этому крестин Круза и Харпер. За происходящем в звездном доме поклонники семейства могли следить по сторис в Instagram Виктории — там она делилась самыми яркими праздничными моментами.

В их число попало милое видео — в нем глава семейства разрезает только что приготовленного гуся.

Рождественский ужин с Бекхэмами, — гласила подпись на видео.

Этот момент семейного ужина вызвал у поклонников сомнения относительно кулинарных способностей Дэвида, ведь у него за спиной они заметили взволнованное лицо шеф-повара, который, судя по всему, и был автором рождественского блюда.

Самое забавное в этом видео о Дэвиде Бекхэме, разрезающем индейку, — это шеф-повар на заднем плане, смотрящий на него как на ребенка: «Ты режешь его не так, приятель!» — пошутил прозорливый фанат в соцсетях, запустив волну мемов.

Конечно, Дэвид и Виктория не чужды тому, чтобы их блюда готовили частные повара. Виктория и сама признавалась, что кулинар из нее никудышный. Крис Ирвинг, который работал шеф-поваром для семьи в 2014 году, рассказывал:

Причина, по которой они меня наняли проста: они любят домашнюю еду. А еще устраивать вечеринки и званые вечера. Виктория их просто обожает!

За тем, что ест, Виктория, следит особенно щепетильно. Недавно в интервью The Guardian’s Weekend на рассказала, как ей удается держать себя в отличной форме.

Ее день начинается крайне рано — в 05:30 утра, и уже в 6:00 она встает на беговую дорожку. Стандартная для Виктории дистанция — 7 километров, которые она преодолевает ходьбой, медленным и быстрым бегом. Потом следует персональная тренировка с личным тренером: 30 минут на ноги, 30 минут на руки, затем разного типа планки и упражнения на кор.

О питании Виктория тоже сказала несколько слов: когда-то она собиралась стать веганом и даже посадила на растительную диету всю семью. Но потом отказалась от этой идеи. Сейчас ее утренний рацион состоит из ложки яблочного уксуса натощак и зеленого смузи, хлопьев или яичницы с копченым лососем на завтрак.

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