Суд в Киеве отказал в отводе судей, рассматривающих дело экс-беркутовцев

28 декабря Киевский апелляционный суд отклонил прошение об отводе судей в деле о мере пресечения для бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает INSIDER.

Издание отмечает, что отвод коллегии судей под председательством Маргариты Васильевой рассматривали сами судьи.

Отвода требовали представители потерпевших.

Адвокат Евгения Закревская обращалась к судьям с призывом заявить о давлении на себя, если оно было, и «не участвовать в чужих ошибках».

«Основание для отвода стало известно в процессе рассмотрения. Ходатайство о восстановлении сроков на апелляционное обжалование пришло в 11.52, при том, что заседание было назначено на 12.00. Закревская в этот же день подала свое ходатайство, и оно поступило только при рассмотрении дела», – объяснила адвокат потерпевших Виктория Дейнека.

Суд рассматривает апелляцию экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Тамтуру. Прокурор в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛО.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца. 27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест. В заседании принимает участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже в декабре стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы «ДНР» подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле «87 на 55».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 28 декабря Киевский апелляционный суд отклонил прошение об отводе судей в деле о мере пресечения для бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает INSIDER. Издание отмечает, что отвод коллегии судей под председательством Маргариты Васильевой рассматривали сами судьи. Отвода требовали представители потерпевших. Адвокат Евгения Закревская обращалась […]