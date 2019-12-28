Лимит концентрации земли в одних руках составит не более 10 тыс. га – Милованов

28 декабря аграрный комитет рассмотрел все правки к законопроекту №2178-10 о рынке земли. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Faceebook.

По его словам, комитет утвердил окончательную версию законопроекта ко второму чтению.

В этой версии законопроекта предлагают установить лимит концентрации земли в одних руках не более 10 тыс. га и разрешить покупать землю только гражданам Украины, государству, местным общинам и украинским предприятиям, основанным украинцами.

В окончательном документе утвердили также следующие пункты:

вопрос доступа иностранцев к земле будет решаться украинцами на референдуме;

банки смогут кредитовать и получить в залог земельные участки. Если земля перейдет в собственность банка, финучреждение должно будет ее продать в течение двух лет;

стоимость земельного участка не должна быть ниже нормативно-денежной оценки.

Перемога. Сьогодні аграрний комітет розглянув всі правки та затвердив до другого читання остаточну версію… Posted by Тимофей Милованов on Laupäev, 28. detsember 2019

28 декабря комитет отменил дополнительные заседания и рекомендовал парламенту принять законопроект.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 28 декабря аграрный комитет рассмотрел все правки к законопроекту №2178-10 о рынке земли. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Faceebook. По его словам, комитет утвердил окончательную версию законопроекта ко второму чтению. В этой версии законопроекта предлагают установить лимит концентрации земли в одних руках не более 10 тыс. га и […]