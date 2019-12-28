В Магадане застрелили согласившегося развести участников застолья врача

28.12.2019, 20:05, Новости дня

Следственный комитет РФ по Магаданской области возбудил уголовное дело по факту убийства 36-летнего мужчины-врача, который по просьбе друга согласился развести участников застолья в гаражном боксе.

«Предварительно установлено, что 28 декабря 2019 года в 9.30 в салоне своего автомобиля, стоящего у гаражного бокса в районе МБУ «ГЭЛУД» по улице Гагарина, 58 в Магадане, обнаружено тело погибшего с огнестрельной раной туловища», – сказано на сайте ведомства.

По информации следствия, «компания из нескольких мужчин проводила время в одном из частных гаражных боксов и один из приглашенных гостей стал конфликтовать», в итоге его отправили домой. При этом другой участник застолья попросил своего приятеля, который работал врачом в больнице, развести гостей. Когда мужчина на автомобиле подъехал к гаражу, туда вернулся и тот, кого ранее отправили домой. При себе у него было охотничье ружье.

Сначала он несколько раз выстрелил внутри гаража, а после не менее двух раз в автомобиль врача. От полученной огнестрельной раны мужчина скончался на месте.

«По подозрению в совершении данного убийства следователем в порядке ст. 91 УПК РФ задержан местный житель, 1967 года рождения, в настоящее время проводится его допрос по обстоятельствам преступления», – заключили в ведомстве.

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Последнее: Следственный комитет РФ по Магаданской области возбудил уголовное дело по факту убийства 36-летнего мужчины-врача, который по просьбе друга согласился развести участников застолья в гаражном боксе. «Предварительно установлено, что 28 декабря 2019 года в 9.30 в салоне своего автомобиля, стоящего у гаражного бокса в районе МБУ «ГЭЛУД» по улице Гагарина, 58 в Магадане, обнаружено тело погибшего […]

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