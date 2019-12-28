Модернизированный Chevrolet Suburban получит версию Z71 для покорения сурового бездорожья

28.12.2019, 20:04, Разное

По информации авторитетных зарубежных инсайдеров, полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe 2021 уже в скором времени появится в более мощном исполнении Z71. Напомним, что автоконцерн GM недавно продемонстрировал новые Chevrolet Tahoe и Suburban. При этом машины по сравнению с предшественниками теперь отличаются не только внешним видом, но и некоторыми решениями конструкторского характера.
Suburban 2021, вероятнее всего, также появится на рынке с версией Z71, ориентированной на поездки в условиях практически полного бездорожья. Ранее, в рамках показа обновленных модификаций автомобилей, автоконцерн Chevrolet представлял модель Z71 исключительно для Tahoe. По-видимому, теперь речь идёт об отдельной комплектации, доступной и для других транспортных средств бренда.

Многие эксперты и вовсе считают Z71 очень мощной вариацией для любого автомобиля, так как в этом случае диапазон действий на бездорожье только расширяется. Официальных данных о Suburban Z71 пока не предоставлено, однако инсайдеры заявляют о появлении регулируемой подвески Air-Ride. Ключевые компоненты авто будут защищены прочными пластинами, а специальный передний бампер призван обеспечить оптимальный угол въезда.



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Последнее: По информации авторитетных зарубежных инсайдеров, полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe 2021 уже в скором времени появится в более мощном исполнении Z71. Напомним, что автоконцерн GM недавно продемонстрировал новые Chevrolet Tahoe и Suburban. При этом машины по сравнению с предшественниками теперь отличаются не только внешним видом, но и некоторыми решениями конструкторского характера. Suburban 2021, вероятнее всего, также […]

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