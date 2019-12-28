У сына Елены Яковлевой Дениса Шальных перекосило лицо после очередного удаления татуировок

Не так давно сын Елены Яковлевой сделал себя татуировки по всему лицу, из-за чего его не раз критиковали поклонники актрисы. После очередного удаления рисунков у Дениса Шальных перекосило область подбородка.

Процедура избавления от изображений на теле проходит болезненнее, чем их нанесение. Денис Шальных уже сделал несколько сеансов, результаты которых доступны на его странице в Instagram. Тем не менее перед новогодними праздниками молодой человек решил испытать на себе очередной косметический курс. Вот только сразу после процедуры удаления татуировок, при которой наследнику Елены Яковлевой обработали область подбородка, на его лице появился серьезный отек, из-за чего его перекосило.

Артистка сильно переживает за своего сына и дело тут не только в его решении удалить рисунки с тела лишь сейчас. Из-за внешнего вида журналисты буквально затравили Шальных. Кроме этого, недавно появилась информация о том, что бодибилдера грубо оскорбляют. Сейчас сын Яковлевой переживает не самый лучший период в жизни, поскольку в этом году он развелся с супругой Викторией Мельниковой. Однако праздники молодой человек проведет с новой возлюбленной, которую зовут Анастасия.

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