Певица Зара показала поклонникам наряд для встречи Нового года

Зара решила порадовать тех поклонниц в Instgram, которые еще находятся в поиске вещей для Нового года. Певица показала роскошный наряд для встречи праздника.
Отмечая торжество в семейном кругу, можно не надевать вечернее платье и высокие каблуки, ограничившись удобными джинсами или брюками, а также яркой блузой и аксессуарами. Если же встреча Нового года состоится в ресторане, подобный образ не подойдет и стоит остановить свой выбор на чем-то более изысканном. Стилисты советуют обратить внимание на внешний вид Зары, которая в любой ситуации выглядит красиво и утонченно. Костюм, в котором певица примет участие в новогоднем мюзикле, выбирать необязательно, но можно присмотреться к образу голливудской звезды.
Артистка показала фолловерам несколько снимков, на которых она изображена в расшитом пайетками платье в бельевом стиле и накидке из перьев. Элегантности стилю знаменитости придали шикарные локоны. Макияж Зара предпочла вечерний с акцентом на губы. Также исполнительница надела сияющие аксессуары – длинные серьги и браслет.
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