Запомните этот день и это преступление

Сегодня власть выпустит на волю беркутовцев, которые расстреляли 48 Героев на Майдане и еще 80 ранили.
Зеленский и его «100% мой генпрокурор» Рябошапка предали украинский, которые боролись за свободу и независимость и отдали за это свою жизнь.
Циничное преступление происходит прямо на глазах, несмотря на корне противоположные заявления и обещания так называемого Презедента.
Посмотрите внимательно это видео.
Это эталон цинизма и лжи.
Посмотрите, и заставьте смотреть других.
Чтобы потом никакая скотина не вопила «Причьом здесь Влодимир ???!»
Mason Lemberg
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Есть одна большая проблема.
И это даже не ложь. Проблема в фундаментальном — зло остается безнаказанным.
Это просто как в Сомали — убавай, грабь, и тебе ничего не будет. А если ты честный — ты сядешь, доказано рифом.
Эти два мира не могут сосуществовать вместе. Победит или зло или закон.
Проголосовав за ЗЕ, вы выпустили зло на волю, открыв ящик Пандоры.
Константин Нескоромный
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Простил
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