Запомните этот день и это преступление

Сегодня власть выпустит на волю беркутовцев, которые расстреляли 48 Героев на Майдане и еще 80 ранили.

Зеленский и его «100% мой генпрокурор» Рябошапка предали украинский, которые боролись за свободу и независимость и отдали за это свою жизнь.

Циничное преступление происходит прямо на глазах, несмотря на корне противоположные заявления и обещания так называемого Презедента.

Посмотрите внимательно это видео.

Это эталон цинизма и лжи.

Посмотрите, и заставьте смотреть других.

Чтобы потом никакая скотина не вопила «Причьом здесь Влодимир ???!»

Mason Lemberg

………………………..

Есть одна большая проблема.

И это даже не ложь. Проблема в фундаментальном — зло остается безнаказанным.

Это просто как в Сомали — убавай, грабь, и тебе ничего не будет. А если ты честный — ты сядешь, доказано рифом.

Эти два мира не могут сосуществовать вместе. Победит или зло или закон.

Проголосовав за ЗЕ, вы выпустили зло на волю, открыв ящик Пандоры.

Константин Нескоромный

……………………………………

Простил







СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В следующем году Россия начнет с ускорением приближаться к катастрофе и распаду, сопровождаемому массовым кровопролитием. Будут нарастать протестные настроения, и их основным двигателем станет молодое поколение россиян. Путин, который все больше смахивает на неадекватного военного пенсионера, будет продолжать агрессивную политику, хотя значительных успехов российский обронпром так и не добьется. Большим ударом по российской экономике станет […]