Владимир Владимирович, в чем виновата Финляндия?

Владимир Владимирович! Бог с ней, с Польшей. Про Польшу вы все нам хорошо объяснили.
Да мы про поляков и так ничего хорошего не думали.
Они нам ещё со времён Ивана Сусанина только и делали, что гадили.
А вот про финскую войну 39-40 г.г. можно поподробнее?
Вот, Финляндия, она в чем виновата?
Как так оказалось, что СССР на неё первым напал?
Ведь не из-за собственной агрессивности, правда же?
Ведь должны же быть какие-то нестерпимые обиды, которые страшная и могучая Финляндия нанесла тихому и миролюбивому Союзу?
Ведь так же? А?
А.Кох
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