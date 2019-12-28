«Йота помогла похитить Руслана Шаведдинова». Навальный призвал пользователей Yota отказаться от услуг оператора

Алексей Навальный заявил, что Yota помогла похитить сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, незаконно выключив ему связь незадолго до того как сотрудники ФСБ начали выпиливать дверь в его квартиру болгаркой. В связи с этим он призвал потребовать объяснений от компании и отказаться от ее услуг.

«Мы должны заставить их публично ответить на незаконное действие. Это давление возможно создать, но только если каждый, кто видит этот пост, приложит усилия», — написал Навальный.

«Их SMM автоматически видит любые упоминания Йоты в соцсетях и считает те, в которых упоминается Руслан Шаведдинов. Затем, передает статистику руководству. Сотни людей требуют ответа, но они не ответили ни на один твит об этом. Публичная компания, которая так себя ведет, должна подвергаться максимальному общественному порицанию, у нее должен снижаться приток клиентов и увеличиваться отток. Напишите в свою соцсеть (Твиттер, Фейсбук, ВК, да хоть Однокласссники) что-то вроде: «Оператор Йота помог похитить Руслана Шаеддинова, незаконно выключив ему сотовую связь», — предложил Навальный.

Ранее в распоряжении The Insider оказалась фотография, на которой видно, как отображался статус мобильного номера Шаведдинова в базе оператора Yota. Статус абонента был указан как «активный», несмотря на то, что ранее Руслану не удалось связаться по телефону ни с кем в тот момент, когда в его квартиру ворвались силовики. При звонке на сотовый Руслана автоответчик сообщал: «обслуживание абонента временно приостановлено».

23 декабря вечером к Шаведдинову домой пришли сотрудники органов, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. В юридической помощи или звонке ему отказали.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал, что Руслан был призван на военную службу, однако он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — подчеркнул Чаплыгин. В разговоре с The Insider он пояснил: «Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения».

Позже выяснилось, что Шаведдинова увезли проходить срочную службу на Новую Землю.

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