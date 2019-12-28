Генпрокуратура сознательно отложила ближе к праздникам рассмотрение дел экс-беркутовцев, которых хотят обменять – СМИ

Генпрокуратура сознательно отложила ближе к новому году рассмотрение дел обвиняемых, которых хотят обменять. Об этом сообщает Insider со ссылкой на документ, которых находится в распоряжении издания.

В документе указывается распоряжение, согласно которому до 23 декабря нельзя было менять меры пресечения ряду лиц. Вместо этого должны были провести подготовительные меры: персональный анализ по каждому подозреваемому, обвиняемому или осужденному, отработать алгоритм действий, согласовать с судом и участниками процесса. Согласно документу, судебные заседания должны были перенести на 24-27 декабря.

Фото документа опубликовала редактор Insider Ольга Худецкая.

⚡️ Силовики свідомо відкладали резонансні звільнення на останні дні робочі року. У документі, отриманим Інсайдером,… Posted by Olga Khudetska on Laupäev, 28. detsember 2019

Апелляционный суд рассматривает жалобы экс-беркутовцев, которых обвиняют в массовых расстрелах майдановцев на Институтской.

28 декабря прокурор Сергей Куцый заявил, что экс-сотрудники спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут» Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Олег Янишевский и Сергей Тамтура включены в списки на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца.

27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест.

В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой. Прокурор Алексей Донской, который вел это дело с 2014 года, назвал смену группы неожиданностью. По его словам, в постановлении Рябошапки о смене группы были ошибки.

28 декабря суд продолжил заседание.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы «ДНР» сообщали, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле «87 на 55».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В следующем году Россия начнет с ускорением приближаться к катастрофе и распаду, сопровождаемому массовым кровопролитием. Будут нарастать протестные настроения, и их основным двигателем станет молодое поколение россиян. Путин, который все больше смахивает на неадекватного военного пенсионера, будет продолжать агрессивную политику, хотя значительных успехов российский обронпром так и не добьется. Большим ударом по российской экономике станет […]