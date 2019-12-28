Юная дочь Началовой вышла в свет с новой «мамой»

28.12.2019, 19:37, Разное

О цирке братьев Запашных идет добрая слава. Многим нравятся красочные выступления и сложные номера, которые требуют длительной и упорной подготовки. Вот и семья Алдониных не смогла пройти мимо столь интересных представлений. Супруга Евгения Ольга привела юную красотку Веру в цирк, чтобы ребенок мог уже начать наслаждаться новогодними каникулами.

Об этом жена Алдонина поведала в своем инстаграм-аккаунте. Она опубликовала в разделе сториз фотографию, на которой позирует вместе с дочкой Началовой, своим мужем и сыном Антоном. Кроме того, в кадре также появились и знаменитый братья – Эдгард и Аскольд. По всей видимости, артисты решили оставить 12-летней Вере добрую память о знаменательном дне.

Стоит заметить, что недавно родившая Ольга Алоднина выглядит совершенно потрясающе. Ее фигура быстро вернулась к былым параметрам да и здоровье быстро пришло в норму после родов.

Во время представления маленькая Вера сидела рядом с мачехой. Как известно, новой жене Алдонина удалось найти общий язык с девочкой и установить с ней близкий дружеский контакт. Во время шоу дочка Началовой все время чем-то живо интересовалась у Ольги.

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Публикация от Ольга Алдонина (@ole_ole4ka) 5 Мар 2018 в 5:47 PST

Напомним, что Юлии Началовой не стало в марте этого года. Певица слишком
поздно обратилась за помощью к специалистам. Она скончалась от остановки
сердца на фоне быстро развивающегося сепсиса. Несмотря на все усилия медиков, звезда отечественного шоу-бизнеса ушла из жизни в самом расцвете сил.



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