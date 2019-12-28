Мнение: Вероятности

Локальное, казалось бы, решение по санкциям в отношении Северного потока-2 оказалось в том месте и в то время, когда эффект от решения становится максимальным. Возникает вероятность (пока она гипотетическая, но право на ее рассмотрение появляется однозначно), что СП-2 может повторить судьбу Южного потока. Только в более жестком сценарии.

Чисто технически проблема с достройкой оставшихся 160 км известна: судно Фортуна просто не соответствует датским требованиям, а потому не может работать в датских водах, где и остановлено строительство, а "Академик Черский" прямо сейчас находится в плановом ремонте, плюс его тоже нужно переоборудовать для завершения работ. Совсем не зря вообще встал вопрос о постройке нового корабля — и руководство ОСК озвучило примерные сроки ввода его в строй — речь идет о годах. Проблема в том, что санкции могут быть в любой момент введены в отношении любого судна, в том числе и российского, а значит — Дания может просто запретить проведение работ даже российским судам на основании именно американских санкций. Логика вполне очевидна — вы, ребята, сначала между собой разберитесь, а нас в свои отношения не впутывайте.

Это означает, что в экстремальном сценарии строительство СП-2 может быть уже не просто заморожено, а остановлено, а затем — прекращено. За Газпром, кстати, сильно беспокоиться не надо — нужные люди уже давно свои подряды получили, а вместе с ними и деньги, убытки Газпром внесет в тариф, и мы все дружно оплатим его провал. Кто если не мы. Национальное достояние — нам его и вытаскивать.

Проблема в другом. В том, что в таком сценарии северный обходной маршрут вокруг Украины вообще может не состояться. При этом приемная инфраструктура на земле для СП-2 — система EUGAL — может быть использована теми же американцами для прокачки своего СПГ, которым они заместят так и не поступивший газ из трубы Северного потока-2. Фактически Газпром сам создал для своего конкурента инфраструктуру торговли его газом, после чего газпромовских попросили выйти вон.

Чисто арифметически возникает вполне ясная ситуация — если в самом начале предполагалось, что в обход Украины будут построены мощности в 55 млрд кубометров (СП-2) и 63 млрд кубометров (ТП, из которого в Европу должно будет поступать 47 млрд кубометров), то начиная с 24 ноября 2015 года, когда турки сбили российский самолет, эти миллиарды начали "усыхать". Вначале вдвое упала мощнось Турецкого потока до двух труб (одна — транзит), затем СП-2 попал под Третий энергопакет и "сжался" с 55 до 27 млрд кубометров, теперь вот возникает перспектива полного обнуления СП-2, а на юге всё теперь зависит от Болгарии, которая должна построить перемычку между Турецким потоком и системой транзита в Европу. Та самая Болгария, которая и прекратила проект Южного потока. Газпром же на свои кровные (точнее, на наши, раз он национальное достояние) финансирует строительство транзитной инфраструктуры через Сербию. Может так оказаться, что эта инфраструктура тоже окажется ненужной, и переориентируется на третьих поставщиков — Катар, США, ТАНАП или проект средиземноморского консорциума Израиля-Египта-Греции. И опять — все подождут, пока Газпром достроит все, что нужно, после чего транзит через Болгарию будет обрезан.

При том мусорном уровне стратегического планирования, которое имеется в наличии в России, я бы совершенно не удивился, если такой сценарий в Газпроме даже не рассматривали. Хотя он напрашивался еще несколько лет назад, и американцы просто воплощают то, чего они и не особо скрывали все эти годы.

Россия, будучи периферийной региональной страной, не имеет политического, силового и организационного ресурса на равных участвовать в глобальных проектах, причем в таких, где существуют жесткие противоречия между ведущими игроками. Неспособность трезвой оценки своих возможностей плюс интеллектуальная беспомощность не могли не привести к нынешнему результату.

Источник: Эль Мюрид

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