Чумак об обмене с ОРДЛО: Только сильные люди способны принимать непопулярные решения

Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак считает, что в вопросе планируемого обмена удерживаемыми лицами могут быть непопулярные решения. Об этом он написал 28 декабря в Facebook.

«Поясню свою мысль. Не может быть «абсолютной чистоты» в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны. Только сильные люди способны принимать непопулярные решения. Нам, как нации, нужно научиться «любить своих детей больше, чем ненавидеть своих врагов». Это не мои слова. Это сказала [одна из основателей государства Израиль] Голда Меир», – отметил Чумак.

Не Святкове . Мене за останні 24 години тегали сотню разів. Поясню свою думку. Не може бути «абсолютної чистоти» в … Posted by Віктор Чумак on Laupäev, 28. detsember 2019

После встречи «Нормандской четверки» в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы «ДНР» подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле «87 на 55».

Украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО и пять бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве протестующих на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. 28 декабря суд продолжил заседание. Прокурор в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛО.

Также, по данным «Думской», Приморский райсуд Одессы освободил из-под стражи 11 человек, в том числе подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также «ряд других лиц с подобными обвинениями». Издание пишет, что их тоже готовят к обмену.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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