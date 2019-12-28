Власти объяснили появление снега в центре Москвы

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, что искусственный снег на Тверскую улицу привезли с катков для горки к новогодним праздникам.
«Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам на Тверской улице. Снег привезли с тех катков, которые у нас есть, но, в частности, этот снег привезли с ВДНХ, с того катка»,– сказал Немерюк радиостанции «Говорит Москва».
Он пояснил, что речь идет о ледяной крошке, которая остается после срезки верхнего слоя льда.
«У нас, кстати говоря, уже такая горка работает на Арбате с 13 декабря, итам тоже снег привозной. Машины все равно нарезают снег, он остается, обычно его сплавляют, а здесь мы его повторно используем», – добавил Немерюк.
Ранее в Сети высмеяли уборку несуществующего снега на улицах Владимира.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на фотографию. На ней — женщина. Неплохой человек, не самая плохая актриса и её удачливая соперница из животного мира. Фото: Соцсети Что вы видите? Я вижу дурилку на пороге безумия. Женщину, которая выжимает из себя сексуальность, которой нет. Поймите правильно, я не только не испытываю негатива к Дарье Мороз […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новая версия браузера Chrome была названа «катастрофой» / 16 декабря
- Медики назвали способы защиты от развития онкологических заболеваний / 28 декабря
- Довели женщины: Глинников погряз в жуткой депрессии / 14 декабря
- Ксения Собчак ожидает возвращения Виктории Лопыревой в эскорт / 8 декабря
- «Приятно, что это не только наш праздник»: Павел Воля отметил годовщину свадьбы с Утяшевой / 25 ноября
- Мнение: Немощь Сибири / 2 декабря
- Скандалы: Воры на плацу у генералов / 27 декабря
- В Краснодаре машины эвакуировали с помощью трактора / 24 декабря