Медики рассказали о пользе и правильном мытье несезонных ягод и экзотических фруктов перед употреблением. Нарушение правил обработки может вызвать негативные последствия для организма.

Прежде всего, при желании полакомиться свежими ягодами малины или клубники в зимнее время необходимо помнить, что полезных веществ в таких продуктах гораздо меньше, чем в тех, что собраны летом с грядки. Яблоки, апельсины, хурма и киви не менее ярки и украсят даже новогодний стол. Опасность представляет и зелень, поэтому выбирать её нужно особенно тщательно, а перед употреблением промыть и замочить на полчаса в прохладной воде. Овощи и фрукты раннего созревания требуют обязательной очистки от кожуры. То же самое необходимо проделать и с несезонными продуктами, наличие же потемнения говорит о присутствии пестицидов, их вообще не нужно покупать.

В целях предосторожности твердые плоды лучше обдать кипятком, а затем тщательно вымыть под проточной водой. Не станут исключением и цитрусовые, так как «мандариновый рай» в новогоднюю ночь может разочаровать желудочно-кишечными инфекциями. Серьезную угрозу для здоровья несет также бактерия хеликобактер пилори, вызывающая язву и онкологию.

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