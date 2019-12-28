Мнение: Очень редкий кадр

Источник: Шакко
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Последнее: Решение Фрунзенского райсуда Харькова отпустить под личное обязательство приговоренных к пожизненному заключению Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова за организацию теракта в феврале 2015 года, будет обжаловано. Их готовят к обмену с ОРДЛО. Об этом 28 декабря после объявления приговора заявил журналистам адвокат потерпевших Олег Головков, сообщает «Харків Times». По его словам, решение отпустить […]
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