Специалисты рассказали, какие автомобили покажут на аукционе Barrett-Jackson Scottsdale в 2020 году

Уже через несколько недель должен состояться аукцион Barrett-Jackson Scottsdale, в рамках которого будут показаны различные экзотические автомобили. Более того, в 2020 году ожидается действительно солидный состав транспортных средств, отмечают эксперты.

Для вмещения невероятного количества элитных автомобилей, время продаж в «Фантастическую пятницу» и «Супер-субботу» расширится – мероприятия начнется на несколько часов раньше. Список роскошных новинок действительно увеличился, и все модели покажут лишь в течение двух дней. Среди самых интересных экземпляров специалисты выделяют Plymouth Road Runner 1969 года выпуска, первая серийная версия Chevrolet Corvette C8, или спорткупе Ford Shelby GT500 Super Snake. Во избежание различных организационных проблем было принято решение об аренде огромной территории в городе Скоттсдейл (США).

В первый день показа организаторы гарантированно продадут не менее 10 экземпляров культовой модели Ford GT. Вышеназванное мероприятие продлится 8 дней, начиная с 11 января. Интернет-пользователи смогут увидеть прямую онлайн-трансляцию данного аукциона.

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