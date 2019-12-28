Сын Виторгана и Собчак Платон впервые встал на лыжи

В разделе сторис микроблога Instagram Максим Виторган опубликовал снимок, на котором показал, как его 3-летний сын Платон впервые встал на лыжи. Реакция подписчиков была неоднозначной: некоторые удивились способностям ребенка, а другие потребовали лишить актера и его экс-супругу Ксению Собчак родительских прав.

Пока известная телеведущая занимается подготовкой к Новому году, ее сын Платон проводит время с отцом Максимом Виторганом. Актер отправился на горный курорт и взял с собой наследника. В своем микроблоге он показал, как 3-летний сын впервые встал на лыжи. Как отметил многие пользователи, выглядел мальчик довольно уверенно. Виторган-младший не публиковал снимки или видео, на которых бы демонстрировал, как катается сам. Фолловеры разделились на два лагеря. Одни отметили, что Платон растет очень смышленым и умелым ребенком. Другие начали переживать за безопасность сына Ксении Собчак, так как горные лыжи считаются одним из самых опасных видов спорта.

Также актер показал снимок, на котором Платон мечтательно смотрит в окно на снежные деревья, а рядом стоит нарядная елка. Фото получилось очень атмосферным и по-настоящему новогодним.

С Ксенией Собчак Виторган-младший развелся в начале года, а вскоре журналистка вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. На данный момент актер также находится в отношениях – он встречается со своей коллегой Нино Нинидзе.

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