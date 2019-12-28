Савичева ссорится со свекровью из-за ритуальной чистки дома перед Новым годом

Юлия Савичева предпочитает не брать старые вещи в Новый год. Из-за ритуальной чистки дома перед праздником певица часто ссорится со своей свекровью.

У знаменитости есть собственный ритуал подготовки к зимнему торжеству, о чем она пояснила фолловерам в Instagram. Новый год дня нее – это хорошая возможность, чтобы избавиться от ненужных вещей, которые обязательно сменят новые. Как отметила Юлия Савичева, генеральная уборка дома приносит ей огромное удовольствие. Как раз в такие моменты звезда шоу-бизнеса может легко выбросить все бесполезное и старое. «Этот ритуал касается всего, даже косметики», — поделилась артистка. Она добавила, что исключение делает только для тех предметов, которые можно подарить близким или «дать им вторую жизнь».

По словам исполнительницы, ее свекровь не одобряет подобное поведение, поэтому они часто ссорятся. В то же время Савичева ничего не может с собой поделать и продолжает избавлять дом от всего лишнего. Как сказала певица, есть еще люди, которые занимаются собирательством и наслаждаются наличием большого количества странных вещей в своем жилье.

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