В Москве прошли пикеты в поддержку политзаключенных

В Москве на Пушкинской площади в субботу прошла серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Участники пикетов призвали освободить обвиняемых и осужденных по так называемому «московскому делу» и в рамках других резонансных процессов.
На многих плакатах есть хештеги «Елка 212» – это отсылка к номеру статьи Уголовного кодекса о «массовых беспорядках», которыми московские власти объявили прошедшие 27 июля и 3 августа несогласованные акции за честные выборы в Мосгордуму.
В акции участвовал студент ВШЭ Егор Жуков, получивший условный срок по делу о призывах к экстремизму. У него в руках был плакат: «Я осужден на 3 года условно за правду об этом режиме».
На Пушкинской площади также установили стилизованную под елку инсталляцию из плакатов с именами тех, кого участники пикетов и правозащитники считают политическими заключенными. Это, в частности, арестованный аспирант МГУ Азат Мифтахов, осужденный по «дадинской» статье гражданский активист Константин Котов и ростовские подростки, получившие реальные сроки за пикет.
Так называемое «московское дело» было заведено после массовых протестов в Москве в июле и августе 2019 года, когда к выборам в Мосгордуму не были допущены около двух десятков независимых кандидатов. Следствие и власти Москвы пытались доказать, что во время протестов произошли массовые беспорядки, и завели уголовные дела об участии в беспорядках или нападении на полицейских более чем на полтора десятка человек.
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