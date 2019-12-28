В Москве прошли пикеты в поддержку политзаключенных

28.12.2019, 19:20, Новости дня

В Москве на Пушкинской площади в субботу прошла серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Участники пикетов призвали освободить обвиняемых и осужденных по так называемому «московскому делу» и в рамках других резонансных процессов.

На многих плакатах есть хештеги «Елка 212» – это отсылка к номеру статьи Уголовного кодекса о «массовых беспорядках», которыми московские власти объявили прошедшие 27 июля и 3 августа несогласованные акции за честные выборы в Мосгордуму.

В акции участвовал студент ВШЭ Егор Жуков, получивший условный срок по делу о призывах к экстремизму. У него в руках был плакат: «Я осужден на 3 года условно за правду об этом режиме».

На Пушкинской площади также установили стилизованную под елку инсталляцию из плакатов с именами тех, кого участники пикетов и правозащитники считают политическими заключенными. Это, в частности, арестованный аспирант МГУ Азат Мифтахов, осужденный по «дадинской» статье гражданский активист Константин Котов и ростовские подростки, получившие реальные сроки за пикет.

Так называемое «московское дело» было заведено после массовых протестов в Москве в июле и августе 2019 года, когда к выборам в Мосгордуму не были допущены около двух десятков независимых кандидатов. Следствие и власти Москвы пытались доказать, что во время протестов произошли массовые беспорядки, и завели уголовные дела об участии в беспорядках или нападении на полицейских более чем на полтора десятка человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Житель Воркуты решил выбраться на улицу через окно квартиры на первом этаже, но застрял в форточке и умер. «Полицейские сняли мужчину с окна в тяжелом состоянии и вернули в квартиру. Приехавшие медики не смогли спасти ему жизнь», – пишет издание «КомиОнлайн». Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина был пьян. При этом в воркутинском отделе СУ […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика