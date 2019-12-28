Мнение: Учения в Индийском океане

В Индийском океане начались совместные учения ВМС Ирана, Китая и России.
Учения продлятся 4 дня и будут связаны с отработкой координации совместных действий при отражении различных угроз.
Для Ирана такие учения важны и как демонстрация военно-политической поддержки Тегерана со стороны России и Китая.
При текущих тенденциях, можно предполагать, что уже в следующем десятилетии в Персидском заливе может появится пункт постоянного базирования китайских или российских кораблей.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: В Индийском океане начались совместные учения ВМС Ирана, Китая и России.Учения продлятся 4 дня и будут связаны с отработкой координации совместных действий при отражении различных угроз.Для Ирана такие учения важны и как демонстрация военно-политической поддержки Тегерана со стороны России и Китая. При текущих тенденциях, можно предполагать, что уже в следующем десятилетии в Персидском заливе может […]
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