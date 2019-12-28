Мнение: Осторожно! Гепатит….

Спешу предупредить Читателей о большой опасности: Гепатит ходит по Стране…

Сестра жены, Свояченица Елена, попала вчера в инфекционную больницу с гепатитом. Вот так «подарок» на Новый год… Собирались все вместе навестить Тёщу…

Елена пошла лечить зуб в платную клинику. После лечения возник флюс, откачивали гной. Кое как залечили. Но у Лены поднялассь температура, 38,5… Короче на приёме, Врач увидел желтизну на лице и Лену на скорой отправили в больничку…

А там в основном одни женщины. Кто-то, как и Елена, ремонтировал зуб, а в основном же делали педикюр-маниюр и прочую женскую «Красоту»…

В Москве плодятся зубные клиники и Салоны красоты с персоналом из ближнего зарубежья. Естественно привычки соблюдать гигиену, стерильность у них нет. Как они получают медицинские книжки известно давно:

У меня жена работала в Салоне по наращиванию и обрезанию Женских прелестей. Специалисты сбрасывались денюжкой, посылали гонца в ближайшее медучреждение, там давали подарок нужному человеку и он им проштамповывал книжки…

Сейчас стоматологи должны иметь патент. Стоит он 90 000 руб. Это же прямое попустительство медицинской коррупции… Кто ж тебе за такую то сумму не продаст липовый Патент??? Капитализм,однако…

Т.е. права , оказывается, наша Блондинка, которая говорит:

— …оптимизация здравоохранения была проведена «ужасно», качество и доступность медицинских услуг «резко ухудшились»…

Но вторая Блогдинка возражает:

— «Программа оптимизации, действительно, по-разному проведена в разных регионах, здесь Татьяна Алексеевна права. Но изначально Минздраву были поставлены определённые условия.

Наверное, может быть, излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось, и, очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество»





И тем не менее факт налицо:

Елена то на 21 день в больничке, в Столице РФ г. М оскве, а там куча инфицированных пациентов…

А что творится в регионах???





М.б. пора уже менять этих Блондинок???





Татьяна Голикова и Вероника Скворцова.





С Наступающим Вас Новым 2020 Годом! Здоровья и Счастья!!!

https://cont.ws/@vmrus1/154085…





Источник: Конт

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Последнее: Спешу предупредить Читателей о большой опасности: Гепатит ходит по Стране… Сестра жены, Свояченица Елена, попала вчера в инфекционную больницу с гепатитом. Вот так «подарок» на Новый год… Собирались все вместе навестить Тёщу… Елена пошла лечить зуб в платную клинику. После лечения возник флюс, откачивали гной. Кое как залечили. Но у Лены поднялассь температура, 38,5… Короче […]