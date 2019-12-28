Мнение: Осторожно! Гепатит….

28.12.2019, 19:07, Разное

Спешу предупредить Читателей о большой опасности: Гепатит ходит по Стране…

Сестра жены, Свояченица Елена, попала вчера в инфекционную больницу с гепатитом.  Вот так  «подарок» на Новый год… Собирались все вместе навестить Тёщу…

Елена пошла лечить зуб в платную клинику. После лечения  возник флюс, откачивали гной. Кое как залечили. Но у Лены поднялассь температура, 38,5…  Короче  на приёме, Врач увидел желтизну на лице и Лену на скорой отправили в больничку…

А там в основном одни женщины. Кто-то, как и Елена,  ремонтировал зуб, а в основном же  делали педикюр-маниюр и прочую женскую «Красоту»… 

В Москве плодятся зубные клиники и Салоны красоты с персоналом из ближнего зарубежья. Естественно  привычки соблюдать гигиену, стерильность у них нет. Как они получают медицинские книжки известно давно: 

У меня жена работала в Салоне по наращиванию и обрезанию Женских прелестей. Специалисты сбрасывались денюжкой, посылали гонца в ближайшее медучреждение, там давали подарок нужному человеку и он им проштамповывал книжки…

Сейчас  стоматологи должны иметь патент. Стоит он 90  000 руб.  Это же прямое  попустительство медицинской коррупции… Кто ж тебе за такую то сумму не продаст липовый Патент???  Капитализм,однако…

 Т.е. права , оказывается, наша Блондинка, которая говорит:

—  …оптимизация здравоохранения была проведена «ужасно», качество и доступность медицинских услуг «резко ухудшились»…

Но вторая Блогдинка возражает:

— «Программа оптимизации, действительно, по-разному проведена в разных регионах, здесь Татьяна Алексеевна права. Но изначально Минздраву были поставлены определённые условия. 

Наверное, может быть, излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось, и, очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество»


И тем не менее факт налицо: 

Елена то на 21 день в больничке, в Столице РФ г. М оскве, а там куча инфицированных  пациентов… 

А что творится в регионах???


М.б. пора уже менять этих Блондинок???


Татьяна Голикова и Вероника Скворцова. 


С Наступающим Вас Новым 2020 Годом! Здоровья и Счастья!!! 

https://cont.ws/@vmrus1/154085…


Источник: Конт



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