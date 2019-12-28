Задача государства – выработать общие для всех правила функционирования строительного рынка – застройщик Вавриш

Государство должно обеспечить четкие правила и механизмы выдачи разрешительной документации на строительство вместо создания искусственных барьеров для девелоперов. Такое мнение в опубликованном 27 декабря интервью информационному агентству УНИАН высказал девелопер и собственник компании SAGA Development Андрей Вавриш.

“Государство должно обеспечить понятно работающие механизмы получения разрешений, разработки градостроительной документации, которые регламентируют, кому, где, что и как строить. Должно убрать возможность ручного влияния на застройщиков для того, чтобы каждый из них получал от государства сервисы, а не сталкивался с искусственно созданными барьерами, которые необходимо преодолевать. Это большая часть организационных рисков. Также государство должно выстроить правила, касающиеся функционирования строительного рынка”, – считает девелопер.

Он подчеркнул, что местной власти необходимо четко проработать план развития территорий города, но при этом учесть интересы жителей, чтобы избежать конфликтов с обществом в будущем.

“Помимо государства, в системе участников на строительном рынке есть муниципалитеты. Вырабатывая градостроительные решения, политику, детальные планы территорий, они должны находить консенсус с жителями и формировать городскую политику застройки, чтобы она была понятна людям, не противоречила их интересам, все было на высоком уровне, и тогда община будет рада развитию города, и будет стараться помочь его скорейшему развитию. В таком случае мы уберем вторую часть рисков – общественного невосприятия объекта, которое превращается в конфликты вокруг строительных площадок”, – отметил Вавриш.

По словам застройщика, коррупцию в строительной сфере можно искоренить только при условии, что государственная система будет полностью исправлена и начнет четко и понятно работать.

“Коррупция – это результат неадекватно функционирующей системы. Я уверен в том, что ее уровень будет непрерывно снижаться не вместе с лозунгами о том, что «эти руки ничего не крали», или наклейкой на двери «стоп коррупция». Эти явления будут искореняться, когда в механизме действия системы исчезнет возможность ручного управления принятыми решениями, и все будет максимально алгоритмировано, исчезнет возможность морочить голову. Чем больше мы будем уменьшать неадекватное влияние на подобные процессы, тем больше коррупция будет уходить в прошлое”, – подытожил Андрей Вавриш.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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