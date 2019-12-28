Ибрагимович вернулся в итальянский «Милан»

Нападающий Златан Ибрагимович из Швеции 27 декабря во второй раз в карьере стал игроком итальянского «Милана», сообщает официальный сайт клуба.

Ибрагимович подписал контракт до конца сезона 2019/20 с опцией продления еще на один год.

«Я возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю, и в город, который я люблю. Я буду сражаться вместе со своими товарищами по команде, чтобы изменить ход этого сезона. Я сделаю все чтобы это произошло», – сказал шведский футболист.

Ибрагимович уже выступал за «Милан» с 2010-го по 2012 года. За итальянский клуб нападающий провел 85 игр, забил 56 голов и сделал 24 ассиста.

Также шведский футболист на протяжении карьеры играл за «Мальме» (1999-2001), «Аякс» (2011-2004), «Ювентус» (2004-2006), «Интер» (2006-2009), «Барселону» (2009-2010), ПСЖ (2012-2016) и «Манчестер Юнайтед» (2016-2018).

Последним клубом Ибрагимовича был американский «Лос-Анджелес Гэлакси», который игрок покинул в ноябре. В последнем сезоне нападающий провел 31 матч, забил столько же голов и отдал восемь результативных передач.

На счету 38-летнего шведа 35 трофеев, среди которых Лига Европы 2016/17, Суперкубок УЕФА 2009/10, трофеи чемпионатов Франции (4), Испании (1), Италии (4), Нидерландов (2), и другие.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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