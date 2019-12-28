Певца Рому Жукова задержали в аэропорту в Якутске

Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев заявил, что гастрольный график артиста был сорван, так как сотрудники полиции, посчитавшие артиста пьяным, не пустили его на борт самолета в Якутске.
Адвокат рассказал, что полицейские задержали Жукова, так как он якобы выглядел выпившим. При этом Усачев отметил, что певец согласился пройти медосвидетельствование, передает «Рен ТВ».
«Якобы составили протокол за оскорбление сотрудников полиции. Роман – достаточно мирный человек. Его задержали на три или четыре часа, гастрольный график сорван. <…> Ну даже если он находился в состоянии какого-то опьянения, это не говорит о том, что ему нельзя лететь. Он не падал, ничего, никакой порядок общественный не нарушал, возможно, где-то что-то выпил, вина два бокала», – сказал Усачев.
Отмечается, что в Якутске Жуков выступал на корпоративе, а после этого должен был вылететь на гастроли.
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