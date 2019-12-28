Астрономы NASA сделали снимок звезд в форме космической снежинки. Созданный благодаря телескопу Spitzer, он настроил некоторых на романтический лад.
Необычной формы звездообразование расположено в так называемом учеными кластере «рождественской елки». Они предполагают, что на снимке группа «протозвезд», или недавно родившихся космических образований. Говоря об их конфигурации, астрономы в сухую терминологию описания включили словосочетание «узор снежинки», достаточно непривычное для уха ученого. «Спицы колеса» как-то далеки от рождественского праздничного настроения, гораздо ближе падающий снег. Речь идет о расположении новорожденных звезд, которым, как считают ученые, приблизительно 100 тысяч лет. Их построение очень скоро изменится, так как структуры отдаляются друг от друга и уже не будут напоминать ни спицы колеса, ни космическую снежинку.
Продолжая праздничную тему, необходимо напомнить, что необычный снимок телескопа Spitzer можно воспринимать как подарок к Новому году и Рождеству или как прощальный презент в связи с ожидаемым выводом Spitzer из эксплуатации совсем скоро — в январе 2020 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев заявил, что гастрольный график артиста был сорван, так как сотрудники полиции, посчитавшие артиста пьяным, не пустили его на борт самолета в Якутске. Адвокат рассказал, что полицейские задержали Жукова, так как он якобы выглядел выпившим. При этом Усачев отметил, что певец согласился пройти медосвидетельствование, передает «Рен ТВ». «Якобы составили протокол […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперт прокомментировала слухи об отказе Елизаветы II от британского престола / 28 ноября
- Стало известно о переносе запуска «Прогресса» к МКС / 25 ноября
- Дело о разбойном нападении на депутата вызвало вопросы к полицейским: куда исчезли деньги и как проводили экспертизу ДНК / 2 декабря
- Путин обсудил с Зеленским по телефону передачу кораблей и газовую проблематику / 26 ноября
- Президента Бразилии госпитализировали после падения / 24 декабря
- В Афганистане талибы убили 25 солдат / 15 декабря
- Киевляне назвали, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей – опрос / 18 декабря
- Кабмин Украины запускает тестирование приложения «Дія» с цифровыми водительскими правами и техпаспортом / 11 декабря