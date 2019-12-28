Астрономы NASA сделали снимок звезд в форме космической снежинки. Созданный благодаря телескопу Spitzer, он настроил некоторых на романтический лад.

Необычной формы звездообразование расположено в так называемом учеными кластере «рождественской елки». Они предполагают, что на снимке группа «протозвезд», или недавно родившихся космических образований. Говоря об их конфигурации, астрономы в сухую терминологию описания включили словосочетание «узор снежинки», достаточно непривычное для уха ученого. «Спицы колеса» как-то далеки от рождественского праздничного настроения, гораздо ближе падающий снег. Речь идет о расположении новорожденных звезд, которым, как считают ученые, приблизительно 100 тысяч лет. Их построение очень скоро изменится, так как структуры отдаляются друг от друга и уже не будут напоминать ни спицы колеса, ни космическую снежинку.

Продолжая праздничную тему, необходимо напомнить, что необычный снимок телескопа Spitzer можно воспринимать как подарок к Новому году и Рождеству или как прощальный презент в связи с ожидаемым выводом Spitzer из эксплуатации совсем скоро — в январе 2020 года.

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