Марина Федункив из «Реальных пацанов» вынуждена петь на сцене из-за астмы

Марина Федункив пояснила подписчикам в Instagram о новом роде деятельности. Оказалось, из-за астмы звезда «Реальных пацанов» вынуждена петь на сцене.

Не так давно знаменитость решила заняться музыкальным творчеством, представив поклонникам первую песню под названием «Не устоишь». Однако журналисты «СтарХит» выяснили, что Федункив начала петь не просто так, ведь на это ее вынудил серьезный недуг. Последними новостями актриса поделилась в микроблоге, рассказав, что немного волнуется. Во время выхода дебютной композиции она надеялась на благосклонность фанатов, так как будет встречаться с ними не только на постановках в театре, но и на музыкальной сцене.

Позже стало известно, что пение является нестандартным способом борьбы звезды «Реальных пацанов» с астмой. По словам лечащего врача, занятие вокалом должно облегчить состояние Марины Федункив. Тем не менее она решила совместить приятное с полезным, заработав на новой профессии. В связи с этим артистка собирается выступать с концертами и записывать хиты. «У меня открылись новые грани: думаю, что ярче этого события ничего быть не может», — заявила исполнительница.

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