Вакарчук раскритиковал реформы Зеленского

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о децентрализации является «очень опасным». Об этом сказал лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.

«С того, что я увидел, фактически президент получит возможность останавливать решения любого – местных советов, мэров. При всем уважении и поддержке идеи того, что государство должно иметь сильный центральный аппарат, это изменения к Конституции, которые не децентрализуют, а централизуют власть», – считает музыкант.

Вакарчук раскритиковал и другую реформу команды президента.

«Аналогично и закон о снятии неприкосновенности, он цементирует неприкасаемость», – считает он.

Вакарчук отметил, что цель децентрализации в «поиске баланса между независимостью и возможностью выполнять свои действия со стороны местных властей, и возможностью центральной власти их контролировать».

«Прежде всего через Службу безопасности, органы полиции, суды, которые должны оформлять финальное решение, монетарную и фискальную политику. Остальное – местная власть. У них есть не политические, а экономические ежедневные вопросы. Если они в чем-то не правы, то должен быть кто-то, кто подавал бы в суд, имел конституционное право высказывать свои замечания. Но чтобы президент мог останавливать решения – это слишком», – заявил он.

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Последнее: Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о децентрализации является «очень опасным». Об этом сказал лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук. «С того, что я увидел, фактически президент получит возможность останавливать решения любого – местных советов, мэров. При всем уважении и поддержке идеи того, что государство должно иметь сильный центральный аппарат, это изменения к Конституции, которые не децентрализуют, […]