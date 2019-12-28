Если поверить Вике Страховой, то можно предположить, что ситуация такая.

Нафтогаз согласился заплатить наперед Кабмину дивиденды в размере нескольких миллиардов гривен (НАК, КМУ, СМИ расходятся в оценке точной суммы).

Тут окей, Кабмин – 100% акционер, у акционера нет бабла, в принципе, если НС и менеджмент не против, то можно и заплатить. НС и менеджмент, из того, что я прочитал в Фб, были не против.

Для того, чтобы заплатить в гривне, Нафтогазу надо было, судя по всему, продать доллары и немало. Я точно знаю, что для ПОКУПКИ баксов (чтобы Нафтогаз во время пиковых выплат за газ в валюте не шатал Межбанк) есть специальный механизм напрямую у НБУ без Межбанка.

Для продажи механизма походу не было. Нафтогаз продал пару сот лямов баксов, НБУ купил.

Пипл подумал, что ПОЧАЛОСЯ, и побежал в обменники закупаться.

Обменники мгновенно начали тащить качели курса, зарабатывая себе маржу под елочку.

Вот такие вот дела. Оно и логично.

ВСЕ сколько-нибудь адекватные люди понимают, что это не Зеленский укрепил гривню, что не НБУ допустило укрепление гривни, а просто Минфин занимает как наркоман у знакомых. И отсюда и курс такой, и больше ничем кроме займов курс не подкреплен.

Все просто сидят и ждут, когда эта пирамида нае*нется, как ГКО в рашке в 98-м. Все, у кого бабки есть, сидят и ждут и при малейших признаках 3,14деца начинают выход.

Отсюда и рост цен при падающем долларе, люди готовятся к курсу по тридцать.

И потому, когда происходит что-то ПОХОЖЕЕ на ПОЧАЛОСЯ, то реакция мгновенная. Тут же начинаются обратные ралли.

Значит ли это, что все нае*нется завтра? Нет.

Значит ли это, что все нае*нется в следующем году? Тоже нет, на самом деле.

Если Минфин проявит жесткую позицию по отношению к растущему рас3,14дяйству Кабмина в вопросах затратной и расходной частей, то все еще можно поправить.

Но если продолжать такую стратегию как сейчас, 3,14дец неизбежен.

Когда полыхнет, этот пожар будет уже не потушить.

Просто на ожиданиях народ снесет всё нах*й.

Антон Швец

Нафтогаз – не лише найбільша компанія, яка належить нашій державі. Ми також соціально відповідальна компанія, яка несе…

Posted by Andriy Kobolyev on Thursday, December 26, 2019

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