В Ингушетии на восьмерых лидеров акций протеста завели дела об экстремистском сообществе

В Ингушетии восемь лидеров акций протеста стали фигурантами дел об экстремистском сообществе. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Магомеда Бекова.
На Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Мальсага Ужахова завели дело об организации экстремистского сообщества (ч.1 ст. 282.1 УК). Бараха Чемурзиева, Зарифу Саутиеву, Ахмеда Погорова, Багаудина Хаутиева и Исмаила Нальгиева обвиняют в участии в экстремистском сообществе (ч.2 ст. 282.1 УК).
По данным следствия, Барахоев, Мальсагов и Ужахов организовали экстремистское сообщество, в состав которого как соучастники вошли Чемурзиев, Саутиева, Погоров, Хаутиев, Нальгиев и другие неустановленные лица.
«Сегодня допросили Хаутиева. Он сказал, что не являлся участником никакого экстремистского сообщества и не понимает, в чем его обвиняют», — сказал адвокат.
Он отметил, что следователи намеренно создают сложности для полноценной защиты активистов, не следуя нормам УПК.
«Нам даже не показывали вчера постановление о возбуждении уголовного дела. Согласно УПК, следователь должен уведомить сторону защиты о назначении допроса за пять суток до него, чтобы у адвоката была возможность подготовиться к допросу. На деле же о таких вещах не предупреждают вообще — звонят накануне допроса и сообщают, что он будет на следующий день утром. При этом адвокатам нужно преодолеть за ночь 800 км пути», — рассказал Беков изданию.
Накануне «МБХ Медиа» сообщало, что по статье об организации экстремистского сообщества возбуждено дело в отношении главы Ингушского комитета национального единства Мальсагова.
Осенью 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе Ингушетии с Чечней, вызвавший массовые протесты в Ингушетии. Решение было признано Конституционным Судом Ингушетии противоречащим Конституции Республики. В итоге протестующих разогнали, а к уголовной ответственности привлекли около 30 человек.
В апреле в Ингушетии на выходе из спецприемника после административного ареста на 10 суток были задержаны Ахмед Барахоев, Барах Чемурзиев и Муса Мальсагов. Их обвинили по ч. 2 ст. 318 УК (организация применения насилия к представителю власти).
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