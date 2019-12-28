15-летняя Анна Щербакова победила на чемпионате России по фигурному катанию

15-летняя Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию. Как сообщает ТАСС, она набрала 261,87 балла.
Таким образом, Щербакова стала двукратной чемпионкой России в женском одиночном катании.
Второе место заняла Алена Косторная (259,83 балла), третье — Александра Трусова (226,34).
Щербакова и Косторная показали на чемпионате результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по сумме двух программ. Однако агентство отмечает, что рекорды не засчитают, поскольку российский чемпионат проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.
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