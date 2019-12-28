Беременная и обнаженная: Эшли Грэм в новой откровенной фотосессии

Активистка бодипозитива Эшли Грэм — на последних неделях беременности: своего первенца модель ждет в январе. А пока наслаждается своим состоянием и не устает повторять, что любые изменения в этот период совершенно естественны и прекрасны.

Неделю назад Эшли опубликовала несколько откровенных снимков, сделанных ее мужем Джастином Эрвином. А сегодня еще одну фотографию, автором которой выступил популярный фотограф Касс Берд. На черно-белом снимке Эшли позирует абсолютно обнаженной. Черной полоской прикрыта лишь часть груди. И никакого фотошопа — беременное тело как есть, без прикрас!

Открыта для капитуляции —

так Грэм подписала фотографию, которая за первые же часы набрала больше 870 тысяч лайков. А в числе тех, кто оставил восторженные комментарии этой смелой фотографии, оказались американская комедийная актриса Уитни Каммингс, супермодель Хелена Кристенсен, а также Эмили Ратажковски.

Ранее в своем цифровом сериале «Бесстрашные с Эшли Грэм» модель признавалась, что ей стоило больших усилий, чтобы показать подписчикам, как она изменилась в радостный для большинства женщин период.

Нам говорят, что наша жизнь меняется навсегда, когда у нас есть дети, так почему же наши тела должны оставаться неизменными? Мой ребенок еще не родился, а я уже чувствую давление общества, которое диктует, что мне надо вернуться в форму как можно раньше. Но разве это должно волновать? Если вы только что дали жизнь — что такое пара лишних килограммов по сравнению с этим? Так почему же женщины должны игнорировать эти биологические реалии и выглядеть так, будто у них никогда не было ребенка, —

негодует модель.

В октябре Эшли записала видео, демонстрирующее ее полностью обнаженное тело. В кадре модель крупным планом показала все изменения, вызванные беременностью, от растяжек на боках до увеличившихся бедер и груди.

«Становясь все больше и больше и пытаясь обнять мое новое тело каждый день», — подписала она фото, призывая женщин любить себя, принимать свое тело таким, какое оно есть, и не гнаться за навязанными идеалами.

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Последнее: Активистка бодипозитива Эшли Грэм — на последних неделях беременности: своего первенца модель ждет в январе. А пока наслаждается своим состоянием и не устает повторять, что любые изменения в этот период совершенно естественны и прекрасны. Неделю назад Эшли опубликовала несколько откровенных снимков, сделанных ее мужем Джастином Эрвином. А сегодня еще одну фотографию, автором которой выступил популярный […]