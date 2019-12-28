В Тайланде умер военный водолаз, который участвовал в спасении детей из пещеры

28.12.2019, 18:30, Новости дня

27 декабря в Таиланде умер военный дайвер, офицер ВМС Бейрет Бурерак, который участвовал в операции по спасению детской футбольной команды и их тренера из затопленной пещеры в июле 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Таиланда в Facebook.

В релизе сказано, что офицер умер от заражения крови, которым инфицировался во время спасительной операции. Он получал медицнскую помощь, однако лечение оказалось безуспешным, отметили в ВМС. 

อาลัย จ่าเอก เบรุต ปากบารา วีรบุรุษถ้ำหลวง ผู้จากไปจ่าเอก เบรุต ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 5…

Posted by กองทัพเรือ Royal Thai Navy on Reede, 27. detsember 2019

О какой именно инфекции идет речь, военные не сообщили. 

23 июня 12 детей и их тренер во время экскурсии заблудилась в пещерном комплексе Тхам Луанг на севере Таиланда. Детскую команду обнаружили двое британских дайверов 2 июля. Пещера была затоплена, дети и тренер находились на небольшом сухом выступе.

6 июля погиб бывший военный водолаз Самарн Кунан, который принимал участие в спасении.

По данным The Nation, 7 июля спасатели пробурили более 100 скважин, чтобы добраться к детям. Некоторые из них глубиной до 400 метров, при этом люди находились на глубине около 600 метров. 

8 июля в Таиланде начали спасательную операцию. 10 июля она успешно завершилась.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак считает, что в вопросе планируемого обмена удерживаемыми лицами могут быть непопулярные решения. Об этом он написал 28 декабря в Facebook. «Поясню свою мысль. Не может быть «абсолютной чистоты» в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны. Только сильные люди способны принимать непопулярные решения. Нам, как нации, нужно научиться «любить своих […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика