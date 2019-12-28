В Тайланде умер военный водолаз, который участвовал в спасении детей из пещеры

27 декабря в Таиланде умер военный дайвер, офицер ВМС Бейрет Бурерак, который участвовал в операции по спасению детской футбольной команды и их тренера из затопленной пещеры в июле 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Таиланда в Facebook.
В релизе сказано, что офицер умер от заражения крови, которым инфицировался во время спасительной операции. Он получал медицнскую помощь, однако лечение оказалось безуспешным, отметили в ВМС.
อาลัย จ่าเอก เบรุต ปากบารา วีรบุรุษถ้ำหลวง ผู้จากไปจ่าเอก เบรุต ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 5…
Posted by กองทัพเรือ Royal Thai Navy on Reede, 27. detsember 2019
О какой именно инфекции идет речь, военные не сообщили.
23 июня 12 детей и их тренер во время экскурсии заблудилась в пещерном комплексе Тхам Луанг на севере Таиланда. Детскую команду обнаружили двое британских дайверов 2 июля. Пещера была затоплена, дети и тренер находились на небольшом сухом выступе.
6 июля погиб бывший военный водолаз Самарн Кунан, который принимал участие в спасении.
По данным The Nation, 7 июля спасатели пробурили более 100 скважин, чтобы добраться к детям. Некоторые из них глубиной до 400 метров, при этом люди находились на глубине около 600 метров.
8 июля в Таиланде начали спасательную операцию. 10 июля она успешно завершилась.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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