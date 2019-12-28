Рич Уокер: Корпорации уничтожат человечество раньше искусственного интеллекта

Рич Уокер, который возглавляет компанию Shadow Robot, заявил о том, что жителям планеты не нужно опасаться цифрового разума. По мнению эксперта, корпорации уничтожат человечество раньше искусственного интеллекта (ИИ).

На данный момент ИИ получил широкое распространение, но у многих людей создался стереотип по поводу этого явления. На данную тему сняли множество фантастических фильмов: робот захватывает власть над человечеством и пытается его уничтожить, а вычислительная машина, которая не может проявлять сострадания, меняет мир по своему подобию.

Но Рич Уокер считает, что корпорации также меняют жизнь, руководствуясь своими корыстными желаниями. Эксперт имеет в виду компании, которые уже 30 лет знают, что грядут неизбежные изменения климата, но опровергают данные ученых. Они скрывают, что добывать ископаемое топливо очень опасно для Земли, но сами обогащаются на таком виде деятельности. Поэтому эксперт не верит, что к 2075 году человечество будет уничтожено искусственным интеллектом. Он убежден, что корпорации справятся с этой задачей намного раньше. Компания Shadow Robot, которую возглавляет Рич Уокер, занимается разработкой и выпуском роботизированных рук. Их используют в протезировании, что помогает многим людям вести полноценный образ жизни.

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