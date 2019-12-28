В доме жительницы Великобритании был замечен призрак маленькой девочки

В доме Келли Грин, которая является жительницей Великобритании, был замечен призрак маленькой девочки. Его запечатлела на камеру подруга 25-летней особы во время разговора по видеосвязи.
Когда подруги общались, то собеседница увидела за спиной у Келли Грин маленькую девочку. Она спросила, кто там на заднем плане, но британка даже не поняла, о чем идет речь. Тогда подруга сделала снимок и переслала его молодой женщине. Британка отправила это фото своим родственникам, которые охотятся за призраками. Отец выдвинул предположение, что в доме появилась Джессика – не родившаяся сестра Келли. За два года до ее рождения у матери случился выкидыш. Знакомые, проживающие в Канаде, рассмотрели на фотографии ребенка в старинной одежде. Они предположили, что призрак связан с предками 25-летней жительницы Великобритании.
Сама Келли Грин увидела на снимке свою маленькую дочь, поэтому очень переживает, что девочке что-то угрожает. Потом она немного успокоилась после общения со своими друзьями, однако не может понять, почему призрак поселился в доме.
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