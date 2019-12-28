В горсовете Николаева проходят обыски – мэр

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства горсовета Николаева 28 декабря проходят обыски. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook.
По его словам, обыски связаны с работами департамента ЖКХ с подрядчиками в 2017-2018 годах и проводятся согласно постановлению суда.
Сенкевич заявил, что городские власти пойдут навстречу следствию и предоставят все необходимые документы.
«Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям», — добавил он.
Щойно мені повідомили, що в Департаменті ЖКГ Миколаївської міськради проходять обшуки, що стосуються роботи департаменту…
Posted by Александр Сенкевич on Laupäev, 28. detsember 2019
По данным «НикВести», 9 декабря сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины проводили обыски в департаменте ЖКХ в связи с возможным хищением 2 млн грн при проведении работ по обрезке деревьев. Как рассказали изданию в СБУ, вместо формовочной обрезки деревья спиливали и продавали как дрова.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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