В горсовете Николаева проходят обыски – мэр

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства горсовета Николаева 28 декабря проходят обыски. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook.

По его словам, обыски связаны с работами департамента ЖКХ с подрядчиками в 2017-2018 годах и проводятся согласно постановлению суда.

Сенкевич заявил, что городские власти пойдут навстречу следствию и предоставят все необходимые документы.

«Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям», — добавил он.

Щойно мені повідомили, що в Департаменті ЖКГ Миколаївської міськради проходять обшуки, що стосуються роботи департаменту… Posted by Александр Сенкевич on Laupäev, 28. detsember 2019

По данным «НикВести», 9 декабря сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины проводили обыски в департаменте ЖКХ в связи с возможным хищением 2 млн грн при проведении работ по обрезке деревьев. Как рассказали изданию в СБУ, вместо формовочной обрезки деревья спиливали и продавали как дрова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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