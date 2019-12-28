Рубальская разместила фото Волчек в Instagram за неделю до смерти

Лариса Рубальская показала подписчикам фото Галины Волчек за неделю до смерти. Соответствующая публикация размещена на странице поэтессы в Instagram.

Скоропостижная кончина художественного руководителя «Современника» шокировала многих артистов, поскольку практически ничего не предвещало подобного исхода. Близкая подруга Волчек продемонстрировала поклонникам снимок, запечатлен за неделю до трагических событий – 19 декабря. В этот день Галина Борисовна отмечала свое 86-летие. На фото видно, что режиссёр пребывает в хорошем настроении, мило беседуя с Рубальской. «Ушла из жизни Галя. Огромный кусок моей жизни, огромный кусок моего сердца», — отметила переводчица в Instagram.

Известно, что 22 декабря Волчек также хорошо себя чувствовала, работая на репетиции в театре. Сотрудники спрашивали артистку о состоянии ее здоровья, однако ничего тревожного не было. Ближе к вечеру актрисе стало плохо, из-за чего ее срочно госпитализировали. Спустя несколько дней режиссёр скончалась в больнице. Похороны состоятся 29 декабря, а прощальная церемония начнется в 10 утра. Похоронят художественного руководителя рядом с Марком Захаровым.

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