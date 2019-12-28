В рамках обмена боевики «ЛНР» вернут пленных военных Иванчука и Деева – СМИ

В рамках обмена удерживаемыми лицами боевики «ЛНР» должны вернуть украинским властям майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Иванчука, который был захвачен в плен в 2017 году. Об этом со ссылкой на источник, привлеченный к процессу обмена, сообщает 28 декабря НВ.

Иванчук вместе с сержантом ВСУ Иваном Деевым пропали в ходе разведки 11 февраля 2017 года в Луганской области. Позже выяснилось, что они попали в плен к террористам «ЛНР». Боевики тогда показали видео, на котором военные якобы признаются в подготовке диверсий на территории РФ.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», Деева также планируют вернуть в рамках обмена.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы «ДНР» подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле «87 на 55».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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