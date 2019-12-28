В Харькове ночью подожгли вход в здание облгосадминистрации – полиция

28.12.2019, 18:18, Новости дня

Вечером 27 декабря в Харькове подожгли вход в здание облгосадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 28 декабря.

В результате пожара сгорела дверь, никто не пострадал. Возгорание потушили до приезда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

По подозрению в поджоге задержан мужчина 1972 года рождения. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Задержанный находится в изоляторе временного содержания, ему сообщили о подозрении. Правоохранители будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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