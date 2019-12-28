В Харькове ночью подожгли вход в здание облгосадминистрации – полиция

Вечером 27 декабря в Харькове подожгли вход в здание облгосадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 28 декабря.
В результате пожара сгорела дверь, никто не пострадал. Возгорание потушили до приезда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По подозрению в поджоге задержан мужчина 1972 года рождения. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
Задержанный находится в изоляторе временного содержания, ему сообщили о подозрении. Правоохранители будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Источник: Шакко
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Мне жаль таких бедолаг»: Анастасия Волочкова посвятила хейтерам пост в Instagram / 20 декабря
- Like Selena: The Weeknd написал песню о Селене Гомес / 26 ноября
- Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана / 29 ноября
- Есть риски: названа неожиданная причина закрытия Крымского моста / 12 декабря
- Психологи рассказали, почему не стоит есть перед телевизором / 18 декабря
- Пригожин нашел жесткую управу на обидчиков Лепса / 24 ноября
- Первая няня Лизы и Гарри Галкиных Валентина Юдина скончалась от рака / 22 декабря
- Корреспондента «Коммерсанта» задержали возле здания ФСБ / 20 декабря