Фигуристка Щербакова удивила фокусом с платьем

Фигуристка Анна Щербакова на чемпионате РФ в Красноярске показала результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по сумме программ соревнований, удивив при этом зрителей фокусом с платьем.
За произвольную программу Щербакова получила 181,84 балла (мировой рекорд в произвольной программе составляет 166,62 балла), а в сумме за короткую и произвольную программы – 261,87 балла (мировой рекорд – 247,59 балла), информирует ТАСС.
Однако эти рекорды не будут ратифицированы, поскольку чемпионат РФ проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.
Второе место заняла Алена Косторная (259,83 балла), а замкнула тройку Александра Трусова (226,34), передает РИА «Новости».
Согласно регламенту, золотой и серебряный призеры чемпионата страны получают право выступить на чемпионате Европы, однако окончательный состав сборной России, в том числе и третий представитель, будет утвержден исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России.
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Последнее: Источник: Шакко
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