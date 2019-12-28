Фигуристка Щербакова удивила фокусом с платьем

28.12.2019, 18:12, Новости дня

Фигуристка Анна Щербакова на чемпионате РФ в Красноярске показала результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по сумме программ соревнований, удивив при этом зрителей фокусом с платьем.

За произвольную программу Щербакова получила 181,84 балла (мировой рекорд в произвольной программе составляет 166,62 балла), а в сумме за короткую и произвольную программы – 261,87 балла (мировой рекорд – 247,59 балла), информирует ТАСС.

Однако эти рекорды не будут ратифицированы, поскольку чемпионат РФ проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Второе место заняла Алена Косторная (259,83 балла), а замкнула тройку Александра Трусова (226,34), передает РИА «Новости».

Согласно регламенту, золотой и серебряный призеры чемпионата страны получают право выступить на чемпионате Европы, однако окончательный состав сборной России, в том числе и третий представитель, будет утвержден исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России.



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Последнее: Источник: Шакко

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