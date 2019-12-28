Зеленский подписал новый Избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря подписал закон №396-IX – Избирательный кодекс Украины с учетом его предложений. Об этом сообщается на сайте парламента.

Выборы в Раду теперь будут проводиться по открытым региональным спискам. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке. Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

11 июля 2019 года Верховная Рада прошлого созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1). 27 августа 2019 года спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий сообщил, что подписал закон.

В гражданской сети «Опора» заявляли, что президенту стоит ветировать Избирательный кодекс, так как он является «не просто устаревшим», а демонстрирует отсутствие избирательной реформы.

Зеленский ветировал Избирательный кодекс Украины 13 сентября. Он вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями. По мнению главы государства, положения кодекса фактически сохраняют признаки пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками.

3 октября Верховная Рада Украины отправила Избирательный кодекс на доработку. 19 декабря парламент принял закон.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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